Zaur Gahramanov, “TANAP ve STAR Rafineri inşaatı devam ediyor. TANAP’ta ilk gaz temmuz ayında Türkiye’de olacak. Eylül ayında da STAR Rafineri’nin üretimi başlayacak. SOCAR’ın Türkiye’de planladığı toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımın 12,6 milyar doları hayata geçti. Kalan 3 milyar dolarlık kısmını da 2020 yılına kadar gerçekleştireceğiz. Bunun dışında 2019’un başında yeni yatırım yapıp 2022 yılının sonunda yeni petrokimya kompleksi inşa edeceğiz” dedi.
SOCAR petrokimya tesisi kuracak
28.03.2018 - 02:54 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, eylül ayında devreye almayı planladıkları SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi’nin (STAR) ardından yeni bir petrokimya yatırımına başlayacaklarını bildirdi.
Etiketler : petrokimya tesisi,
552896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/552896.aspx
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