Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaur Gahramanov, “TANAP ve STAR Rafineri inşaatı devam ediyor. TANAP’ta ilk gaz temmuz ayında Türkiye’de olacak. Eylül ayında da STAR Rafineri’nin üretimi başlayacak. SOCAR’ın Türkiye’de planladığı toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımın 12,6 milyar doları hayata geçti. Kalan 3 milyar dolarlık kısmını da 2020 yılına kadar gerçekleştireceğiz. Bunun dışında 2019’un başında yeni yatırım yapıp 2022 yılının sonunda yeni petrokimya kompleksi inşa edeceğiz” dedi.