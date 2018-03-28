Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Kara ve silah”, “deniz”, “hava ve füze” sistemlerine yönelik 155 milyon lira yatırım yapacağını açıklayan ASELSAN, yılda 4 bin 343 silah sistemi üretebilecek. Şirketin elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda bin 357’ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58 bin 162’ye çıkacak. Askeri haberleşme ile sivil haberleşme çözümleri için de 135 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanan ASELSAN’ın yıllık haberleşme cihazı üretim kapasitesi 154 bine ve haberleşme sistemi sayısı 7 bin 690’a çıkacak.