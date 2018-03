Türkiye Gazetesi

Türkiye’de her 10 çalışandan 7’sini istihdam eden KOBİ’ler için yeni destek programı gerçekleştirilecek. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, bundan böyle herkese aynı destek programı yerine her il, sektör, bölge ve hatta firmaya göre program organize edeceklerini söyledi. Uzkurt, KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı İl Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, her il için çalıştay düzenlediklerini, illerdeki rekabet avantajına sahip sektörleri belirleyeceklerini ifade etti. KOBİ’lere destek programı sunarken, üretim faaliyetinin sonucunu görmek istediklerini ifade eden Uzkurt “Ne kadar gelir elde edeceksin, ne kadar ihraç edeceksin ve ülke ekonomisine ne kadar değer katacaksın; bunu destek verirken görmek, tahmin etmek istiyoruz. Buna göre desteğimizi belirlemek istiyoruz.” diye konuştu.



KOBİ SINIRI DEĞİŞİYOR

Katma değer üreten büyük işletmelerin de KOBİ kapsamına alınarak, KOBİ teşviklerinden yararlanabilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Uzkurt, buna ilişkin yönetmeliği değiştirme arifesinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda KOBİ sınırını 40 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarttıklarını ifade eden Uzkurt “Yönetmeliğimizi Başbakanlığa gönderdik. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulumuz onayladığı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği takdirde, artık yıllık 125 milyon liranın altında ciro yapanlar, bu bilanço büyüklüğüne sahip işletmeler KOBİ sınıfına dahil olacak ve KOBİ’lerin yararlandığı destek ve teşviklerden yararlanabilecek.” dedi. KOSGEB olarak verdikleri destekleri e-Devlet’e taşıdıklarını da bildirdi.

Millîleşme çabasına 500 bin TL faizsiz kredi

İdarenin yeni dönemde üstleneceği misyonlardan birinin de yerlileşme ve millîleşme çabasında yeni destek programlarıyla ülkeye değer katmak olduğunun altını çizen Uzkurt, şöyle devam etti: İthal ettiğimiz ürünleri yerli üretecek firmalarımızı, teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin ülkemizde üretilmesine yönelik güçlü politikalar izleyerek KOBİ’lerimizi desteklemek istiyoruz. Her KOBİ’nin artık KOSGEB’de bir kredi limiti olacak. Ölçeğine, sınıfına göre bir kategoride yer alacak. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor, kategorisi belirlenecek ve 100 bin liradan 500 bin liraya kadar kredi limiti olacak ve bunu şartları taşıyorsa isteği zaman kullanabilecek. KOSGEB bu kredinin faizini ödeyecek. Verdiğimiz destekler dışında faiz kullanmak isteyen KOBİ’lerimize de faiz desteği vereceğiz.

Teknoloji yüksekse 360 bin lira destek

KOSGEB olarak bugüne kadar 47 bin girişimciye destek verdiklerini hatırlatan Uzkurt, Girişimcilik Destek Programı’nda limitleri artırdıklarını söyledi. Uzkurt, yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösterecek yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek vereceklerini kaydetti.

Nitelikli emekliler yol gösterecek

KOBİ’lere yönelik rehberlik ve teknik danışmanlık sistemini yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, büyük firmalardan emekli olan ve teknik deneyimi bulunan yöneticilere sertifika verilerek, isteyen KOBİ’lere danışmanlık yapılacağını anlattı. Uzkurt, bunun kararını İcra Kurulunda aldıklarını ve mevzuat çalışmasını bitirmek üzere olduklarını söyledi.