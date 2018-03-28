Başta eğitim olmak üzere sanayi, mühendislik ve sağlık sektörlerinde kurumların 3 boyutlu yazıcı ihtiyacını karşılayan Zaxe, X3 ve X3 Plus adını verdiği iki yeni modeliyle eylül ayı itibarıyla dünyaya açılmayı hedefliyor. 3 boyutlu yazıcıda yüzde 90 gibi bir yerlilik oranına ulaştıklarını belirten Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, pazarının daha çok yeni bir pazar olduğunu ve 5 yıl içerisinde ivme kazanacağını söyledi. Kurhan “2018’de Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarının en az yüzde 70 büyüyeceğini düşünüp, kendimiz için ise bu hedefi yüzde 150 olarak büyüme olarak belirlemiştik. Hedef sektörlerimizi ise başta eğitim olmak üzere sanayi, mühendislik ve sağlık alanları oluşturuyor. 2018’in ilk 3 ayında büyük bir hızla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. 2018’in ilk 3 ayında geçen yıla oranla yüzde 100 civarında bir büyümeyi şimdiden yakalamış bulunuyoruz” dedi.
Dünyaya yerli 3D yazıcı satacak
28.03.2018 - 03:03 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin yerli ve millî 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, yurt dışına satış hedefi doğrultusunda Dubai’de satış ofisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Etiketler : zaxe,yerli yazıcı,
552900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/552900.aspx
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