Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESTAŞ Türklerin Anadolu’ya ayak bastığı bininci yıl dönümünde yerli uzay aracının parçalarını üretmeyi hedefliyor. Kurdukları yeni fabrika ile birlikte Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlara da satış yapacaklarını belirten ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş “Fabrikamız tamamlandığında burada ayda 100 bin adet civarında bir ürün çıkaracağız. Burası Hindistan, özellikle Rusya ile uçak krizinden sonra düzelen ilişkiler sonrasında Rusya’dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Şu an Hindistan’a ürün gönderiyoruz. Ayrıca Brezilya’daki fabrikalara da buradan hitap edeceğiz. Son zamanlarda Volvo ile yaptığımız bir anlaşma var. Çin grubuna üretim yapılacak” dedi. Firma olarak 2023 hedeflerini şimdiden yakaladıklarını ifade eden Mavuş, yerli uzay araçlarının parçalarını da Sivas’ta üretmek istediklerini söyledi. Mavuş “2071 yılını Türklerin biliyorsunuz Anadolu’ya girişinin bininci yıl dönümü. 2071 yılında ESTAŞ yerli uzay aracının parçalarını yapacak bir konuma geleceğiz” diye konuştu. Fabrikaya, 2071 hedefleri doğrultusunda, astronot ve göktaşı gibi çeşitli görseller yerleştirildi.