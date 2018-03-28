Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek kazanç vaadiyle yaklaşan Çiftlik Bank benzeri dolandırıcılara karşı, “Bedava peynir fare kapanında olur” sözleriyle uyarıda bulundu. 77 bin vatandaşı 511 milyon lira dolandıran Çiftlik Bank benzeri yasal olmayan firmaların tuzağına, kolay yoldan para kazanmayı hedefleyen kişilerin daha kolay düştüğünü ifade eden Ağaoğlu “Mevcut ekonomik şartlar dikkate alındığında topladığı paranın 2 katını, daha fazlasını vereceğini açıklayarak para toplayan firma ve ticari kuruluşun yasal olup olmadığının iyi araştırılması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu “Bedava peynir fare kapanında olur. Günümüz şartlarında çok yüksek getiriler vadeden Çiftlik Bank benzeri sitelerle ilgili yapılan yorumlarda çok fazla övgü varsa bu bir tuzaktır, dikkat etmek gerekiyor.” diye konuştu.



‘PARANIZI KURTARALIM’ YALANI

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, binlerce kişinin Çiftlik Bank ve benzeri oluşumlar tarafından dolandırıldığını söyledi. Dolandırıcıların sınır tanımadığını mağdurları da hedef aldığını vurgulayan Engin, şunları kaydetti: Binlerce tüketici Çiftlik Bank ile dolandırılırken ‘Bu dolandırıcılığa çözüm üretiyoruz, paranızı kurtaracağız’ diye yeni dolandırıcılar piyasaya çıktı. Sadece İstanbul’da bize gelen başvurulara göre 1.637 kişi bu yolla yeniden dolandırıldı. Çiftlik Bank’a yatırılan paraların geri alınacağı vaadiyle mağdurlardan beş yüz lira, bin lira ücret alanların olduğuna yönelik şikayetler, başvurular aldık. Aldatılmak bu kadar kolay olmamalı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da Çiftlik Bank ile ilgili çok fazla şikâyet aldıklarını ifade etti. Vatandaşların sanal ortamda para yatırırken dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini belirten Koçal “Çiftlik Bank ile ilgili yapılan reklamların denetimden geçmemesi üzücüdür. Bu tür dolandırıcılıklara çanak tutacak eylemlerin denetlenmesi ve dolandırıcılığa meydan verilmemesi gerekiyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için acilen bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Fazla övgülerle MERSİS’e dikkat

Kütahya’dan dolandırılan bir vatandaş, bize başvurdu ve biz de savcılığa gitmesini söylediklerini ifade eden Aydın Ağaoğlu “Savcılık konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Vatandaşımız tüketici mahkemesi ve hakem heyetine de başvuramaz. Çünkü orada tüketici olarak bulunmuyor, ticaret amaçlı bulunduğundan Tüketici Kanunu koruması altında yer almıyorlar.” uyarısını yaptı.

Ağaoğlu, internet ortamında ticaret yapıp mersis numarasını bulundurmayan firmalara karşı dikkatli olunmasını isteyerek “Tüketicilerimiz firmayı sorgulamakla kalmasın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da bu konuda şikâyette bulunsun. Piyasada faaliyet gösteren Çiftlik Bank ve benzeri birçok sistem var. Sanal kumar siteleri var, hepsi kanunsuz. Aranacak en önemli şey mersis numarasıdır. Mersis numarası o şirketin nüfus kâğıdıdır.” dedi.