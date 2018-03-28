Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak. Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Elektrikli taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında olacak. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan altyapı yatırımları KDV’den istisna tutulacak. 2003 ila 2014 tarihlerinde meydana gelen maden kazasında ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor. Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak.