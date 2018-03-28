Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tünel ve köprülerde garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılamadığı için devletin müteahhit firmalara ödeme yapması eleştirileri yakında son bulacak. Avrasya Tüneli’ni inşa edip şu anda da işletmeyi yürüten firmalardan Yapı Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 araçlık garanti rakamlarına ulaşılacağına inandıklarını söyledi. En geç 2020’de Avrasya Tüneli’nin garanti ödemesi almak yerine devlete para öder hâle geleceğini söyleyen Arıoğlu “Türkiye’de yaptığımız en önemli projelerden biri Avrasya Tüneli. Tünelden geçen araç sayısı her geçen gün artıyor. Hizmete ilk açıldığında günlük 20 bin aracın geçişinin gerçekleştiği tünelde bugün 50 bini aştık. Yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 geçiş rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu sene olmazsa bile gelecek sene mutlaka garantiyi dolduracağız. En geç de 2020’de devlete para öder hâle geleceğiz.” diye konuştu. Devlet, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa ettirdiği Avrasya Tüneli için yıllık 25,6 milyon araç geçişi garanti etmiş, bu sayıya ulaşılmaması halinde kalan kısım için ödeme yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde gazetemize misafir olan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da, dev projelerin tamamının bir-iki sene içinde devlete kazandıracağını belirterek “Bu projeleri devletin cebinden bir kuruş çıkmadan tamamladık. Bunlar için kaynak bulmayı beklesek, vatandaşın refahını 25 sene ertelemiş olacaktık. Refahı 25 yıl öne çektik” demiş, Yap-İşlet-Devret modelinin hem vatandaşa hem firmalara kazandırdığını ifade etmişti.