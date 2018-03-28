Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto paraların bir çok avantajlarıyla ön plana çıktığını belirten Kaya “En önemli avantajı ise kopyalanamaz özelliği. 1 coinin üretimi o kadar zor ve algoritması karışıktır ki kopyalanması ve ulaşılabilmesi çok ciddi yatırımlar ister. Üretimi zor ve kopyalanamaz olmasından dolayı dünya ekonomi devleri Turcoin gibi kripto para ticareti yapan firmalara yatırım yapıyorlar. Kripto para sadece e-Cüzdan dediğimiz sanal ortamlarda rastlayabileceğimiz bir paradır aslında. Bu durum insanlarda güven sorunu oluştursa da şu an bankalardaki paralarımız da karşımıza sanal ortamlarda çıkmaktadır. Yani dünya hızla sanal ortam üzerinden yönetilmeye başladığına göre, kripto para kullanılması artık kaçınılmaz son gibi görünüyor” diye konuştu. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada dijital para fırtınası eseceğini belirten Turcoin Kurucusu Sadun Kaya “Ekonominin özü dijital para olacak. Bu nedenle Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital parası için starta basmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Yakın gelecekte dijital paralara hâkim olan, dünyaya da hâkim olacak. İthalat ve ihracatlar, dijital parayla daha hızlı ve anında, formalitesiz bir şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı.