Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Emlak Konut GYO iş birliğiyle DAP Yapı tarafından İstanbul Kartal sahilde hayata geçirilen İstmarina AVM bugün açılıyor. Toplam 200 bin metrekare alanda inşa edilen AVM, 250 milyon avro yatırım değerine sahip. 70 bin kiralanabilir alanın bulunduğu alışveriş merkezinde yaklaşık 200 mağaza yer alıyor. İstmarina AVM Kartal, tanınmış giyim mağazalarından restoranlara, cafeden sinemaya kadar farklı birimleri bünyesinde barındırırken, 2 bin 500 kişiye de iş imkânı sunacak. Açık ve kapalı alışveriş mekânlarının yanı sıra 2 bin araç kapasiteli otoparkın da konumlandırıldığı projeye; çocuk oyun alanları ile dijital akvaryum da dâhil edilmiş durumda. Şirket olarak ilk kez perakende sektörüne adım attıklarını belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstmarina AVM’nin yüzde 95 doluluk oranıyla açılacağını söyledi.



18 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

İstMarina AVM’nin işletmesini üstlenen gayrimenkul ve yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteren JLL Türkiye’nin Ülke Başkanı Avi Alkaş da “İlk yılda 12 ile 14 milyon arasında ziyaretçi trafiği bekliyoruz. Sadece İstanbul’dan değil, projenin içinden geçen hızlı tren ve yer aldığı konumuyla çevre illerden de ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki senelerde yılda 18 milyon ziyaretçi trafiği olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. JLL Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ander ise İstmarina AVM’nin büyüklük ve mağaza sayısı açısından Anadolu Yakası’nda ilk üç, İstanbul genelinde ise ilk 10’a girdiğini dile getirdi.

Projede teslimler başladı

DAP Yapı’nın, İstanbul Kartal’da geliştirdiği İstMarina projesinde teslimler başladı. Ziya Yılmaz, projede oturumun nisan ayının sonunda olacağını kaydetti. İstmarina’da yer alan okulda eğitimin sürdüğünü paylaşan Yılmaz, hastanenin ise yıl sonuna kadar açılacağını aktardı. International Property Awards tarafından ‘Dünyanın En İyi Yapı Geliştirme’ projesi seçilen İstmarina’da, toplam bin 611 bağımsız bölüm bulunuyor. 1+0’dan 5+1’e daire tipleri yer alan projede 34 metrekarelik en küçük rezidans’tan 720 metrekarelik 5+1’e uzanan farklı seçenekler var.