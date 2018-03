Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 47 şubeye ulaşan şirket, düşük taksit tutarlarıyla bugüne kadar 150 bin kişiyi ev sahibi yaptı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’de ev hayali kuranların yüzde 85’inin aylık bin 500-2 bin lira taksit ödeyebilecek durumda olduğunu belirtti. Bu kitle için markalı konut üretiminin dışında bir formüle ihtiyaç olduğunun altını çizen Akbal “Fuzulev bu anlamda her geçen gün artan bir taleple karşılaşıyor. Her ay olduğu gibi Şubat 2018’de de rekor kırdık” dedi. Akbal, dar ve orta gelirliyi İstanbul başta olmak üzere Konya, İzmir, Ankara, Bursa gibi şehirlerde ev sahibi yaptıklarını aktararak “Fuzulev’de oluşan ev talebinin yüzde 90’ı ikinci el. Talep eden kitle 100-120 ay vade ile ev sahibi olmayı hedefliyor. On binlerce ailenin yaşamaya başladığı evlerin ortalama değeri ise 200 bin lira civarında bulunuyor” diye konuştu.