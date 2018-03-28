Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Mart dolar fiyatları, euro fiyatları ve güncel döviz kuru ile ilgili merak ettiklerinize bu haberde ulaşabilirsiniz. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Dolar/TL güne 3.9793/3.9800 seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 3.9986 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 10.12 itibarıyla 3.9978 TL seviyesindeyken, Euro/TL 4.9584 seviyesindeydi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine yaklaşmıştı.

Meksa Yatırım Pazarlama Müdürü ve Stratejist Murat Tufan, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlığın ve Facebook skandalı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini son gelişmeler sonrası zayıflıyor. TL ise ayrıca Moody'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açık gibi majör ekonomik göstergelerin son dönemde bir miktar tedirginlik oluşturması sonrası değer kayıplarını artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşmesi ile birlikte güvenli liman arayışları hız kazandı ve altın ve euro gibi finansal araçlara yönelim arttı ve korku endeksi 20 seviyesinin üzerine tırmandı" dedi.

Yarın açıklanacak olan Türkiye dördüncü çeyrek büyüme rakamının oldukça önemli olduğunu belirten Tufan, şunları ekledi:

"Büyüme rakamı beklentim yüzde 7,0-7,2... Bu seviyelerde gelebilecek bir büyüme TL varlıkları açısından orta vadeli pozitif bir gelişme olacaktır. Açıkçası AB-Türkiye zirvesinden olumlu mesajların çıkması ve kurda artık aşırı alım bölgeleri olan 3,95-4,05 bandını gelmemizden dolayı teknik satışlar gelebilir. Olası gevşemelerde 3,9750-3,9500 destekleri takip edilebilir. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalması ve korku endeksinin yeniden yüzde 15 seviyesine gerilemesi durumunda kurda 3,95-3,90 bölgesi gündeme gelecektir diye düşünüyorum."

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Piyasalar bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD büyüme verisini, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

FAİZLERDE YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Tahvil piyasasında ise faizlerde de yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde son işlemde yüzde 12.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi.

09:55 BIST düşüşle açıldı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 düşüşle 115 bin 687 puandan başladı.

09:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 6,9 milyar lira işlem hacmiyle yüzde 0,19 düştü ve 116 bin 196'dan seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 2,27 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 1,82 geriledi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Yatırım Finansman

"Bugüne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 116.000'ni ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu nedenle gün içi açılacak pozisyonlarda 116.000 seviyesinin referans nokta olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde tepki hareketlerinin etkili olmasını beklediğimiz endekste 116.000'in üzerinde yaşanabilecek yükselişlerde e tekrar 117.700 direncine yönelim görebiliriz. Ancak beklentimizin aksine 116.000 desteğinin kırılması durumunda ise 115.000 desteğine geri çekilme yaşanabilir."

Anadolu Yatırım

"ABD'de devam eden volatilite global piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dün Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in veri gizliliği skandalı kapsamında ABD kongresinde ifade vereceğinin iddia edilmesi ile kapanışa doğru teknoloji hisselerine gelen satışların önderliğinde ABD Nasdaq endeksinde yüzde 2,93, S&P'de yüzde 1,73 oranında değer kaybı yaşandı. Asya piyasalarında da bu sabah yüzde 1'i aşan değer kayıpları var. Küresel piyasalardaki negatif havanın etkisinde bugün hafif satıcılı başlangıç bekliyoruz. Dün sabah 117.788 puana kadar çıkan ve kapanışı 116.197'den yapan 100 Endeksi'nde 117.500 direncinin kırılmaması tepkilerin kalıcı olamamasına neden olurken alt desteklerin de test edilme ihtimalini artırıyor. Alımların güçlenmesi için 117.500 üzerine yerleşme ve düşen faizlerle banka hisselerinin de bu yükselişi desteklemesi lazım. Ancak şimdiye kadar bu gerçekleşmiş değil. Bu açıdan 116.000 altına olası gerilemede 115.500 ardından haftalıkta stop-loss seviyemiz olarak gördüğümüz 115.000 yeniden test edilebilir. "

08:10 Türk Lirası'nda günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,9839'da. Dolar kuru son iki gündür 3,9950'yi aştıktan sonra geriledi bu sabah şu ana kadar görülen en yüksek seviye de 3,9852 oldu.

Son iki günde Dolar/TL 3,9959 ve 3,9973'ü test etti.

Euro/TL 4,9488'den işlem görüyor ve Sterlin/TL 5,6638'de.





08:00 Borsada tekno-satış dalgası

Hisse senedi piyasalarında dün ticari savaş geriliminin bir parça yatışmakta olduğuna işaret eden haberlerle yaşanan toparlanma teknoloji hisselerine gelen satış dalgasıyla tersine döndü.

VIX, yüzde 6,99 artışla 22,50'ye çıkarken Nasdaq'taki yüzde 2,93 düşüşle Dow Jones yüzde 1,42 ve S&P500 yüzde 1,73 geriledi. Arka planda Facebook skandalının hala devam etmesiyle fiyat hedeflerine aşağı yönlü revizyonlar geleme başlayan hissenin yaşanan yeni satışta yüzde 4,9 değer kaybetmesi ve Wall Street'in yakından takip ettiği isimlerden Andrew Left'in Twitter'da kısa pozisyon aldığını açıklamasıyla bu hissedeki yüzde 12 düşüş dikkat çekti.

Öte yandan Tesla da yüzde 8,2 geriledi.

ABD'de karamsarlığa neden olan bu görüntünün yansımalar Asya'ya da ulaştı. Bu sabah Nikkei225'te değer kaybı yüzde 1,81 ve Çin Şangay bileşik yüzde 1,11 düşüyor. Hong Kong Hang Sen de yüzde 1,47 değer kaybediyor.

*Bank of America Merrill Lynch, geçen hafta 265 dolardan 230 dolara düşürdüğü Facebook fiyat hedefini dünkü revizyonla 210 dolara çekti.