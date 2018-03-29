Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım yapmayı kolaylaştıracak ne kadar adım varsa, hepsini atacaklarını söyledi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için çok önemli kararlar aldıklarını, hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha bulunduğunu, onu da yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını söyledi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda meclise sunacağız." ifadesini kullandı. Bürokrasinin düz gidecek işi zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Yıldırım, yeni kararlarla bürokrasinin tuş olduğunu ifade etti. AK Parti hükümetleri döneminde işlerin kolaylaştığını, 15 yılda 191 milyar dolar doğrudan sermaye geldiğini, bunun güven ve istikrarı gösterdiğini söyleyen Yıldırım, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yatırım Koordinasyon Kurulu'nun 2017-2018 yıllarını kapsayan reformlarının hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, paketin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde sekretarya görevini yürüten Ekonomi Bakanlığına ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a, özel sektör temsilcilerine, TOBB'a, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm katkısı bulunan kurumlara teşekkürlerini iletti.

Girişimcilere, şirketlere, yatırımcılara kolaylık sağlanmasının lütuf değil görev olduğunu ifade eden Yıldırım, vatandaşın bürokrasiyle yüz yüze gelmeden işlem yapmasının önünü açtıklarını dile getirdi. Bu açıklananların yeniliklerden birkaçı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Daha büyük bir paket yolda geliyor. 'Bu paketlerde para yok, biz para istiyoruz' diyebilirsiniz ama bunlar para için hazırlık. Para sonradan gelir. Önce altyapı. Para olsa ne yapacaksın? Önemli olan endişe etmeden, acaba demeden karar vermek." diye konuştu.

Vatandaş kapı kapı dolaştırılmayacak

Başbakan, evraklar konusunda zihniyet değişikliğine gittiklerini de şöyle anlattı: Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bir kurumda işiniz var, bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasındaki her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Yani bürokrasi 'tuş' oluyor, tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Kurumlar elektronik ortamda haberleşecek. Bilgileriniz havuzda olacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek, bu yıl sonu itibarıyla söylüyorum, işlemlerinizi ehliyet, pasaport, şirket kurulacak, trafik tescili veya tapu alınacak aklınıza ne gelirse, vatandaş kapı kapı dolaşmadan tek bir merkezden, tek işlemle işini görecek.

2.250 liralık işlem 650 liraya indi

Şirket kurmayla ilgili bir örnek veren Yıldırım, "Bunu burada söylememde bir beis yok. TOBB Başkanı Rifat Bey'e biz ilk defa iktidara geldiğimizde, 'Şirket kurulumu nasıldı?' dedim. 'Siz iktidara geldiğinizde bir ayda şirket kuruyorduk, Ankara'ya da özel adam gönderiyorduk ama şimdi bir saati geçmiyor.' dedi. Aslında daha da kısalabilir ama bir günde şirketinizi kuruyorsunuz, 'Bismillah' deyip işe başlıyorsunuz, fatura kesebiliyorsunuz, bu ciddi bir ilerlemedir." diye konuştu. Yıldırım, artık şirket kurmak için il ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine başvurulacağını bildirerek, "Daha önce noterlere de gidiliyordu. Şimdi artık ticaret sicil müdürlerinde bu iş yapılacak. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira vereceksiniz, en büyük faydası bu. Maliyeti 3'te birinin altına düştü. Bu önemli bir unsur, biraz noterlerimiz üzüldü ama onlara yapacak iş her zaman var." dedi.

İnşaat izni almak için 6 evrak yeter

Bugün inşaat izni alınması için 18 ayrı işlem yapıldığını, bu sayının 6'ya ineceğini belirten Yıldırım "Evrakını inşaat izni için belediyeye teslim eden vatandaşımız artık diğer kurumları ilgilendiren evrakı tek tek dolaşarak takip etmek zorunda kalmayacak. Bir pencere veya kapıdan hizmet alma sistemini getiriyoruz. Elektronik ortamda sorgulamayı yapıp işlemi tamamlayacak. Elektrik bağlanması, iskan belgesi gibi işlemler de dijital ortamda yapılabilecek.

Gümrükler 24 saat açık olacak

Başbakan Yıldırım, dış ticaret için alınan tedbirleri de açıkladı. Buna göre, dış ticaret şirketlerinden evrak işlemleri için alınan bedelle gümrük müşavirlerinin aldığı ücretlere sınır getireceklerini belirten Yıldırım, "Onu verdin bir konşimento, bunu verdin bu konşimento. Ne işe yarar? Ordino, konşimento böyle bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor milletten" dedi ve ekledi: Gümrüklerde artık tek pencere uygulaması başlatıyoruz. Yani mesai bitti, kapılar kapandı, bekle dönemini kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Mutlaka o gümrükler 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük. Mal bozuluyor, sipariş yetişmiyor. Hepsi para kaybı.

3 kilometre için 20 yıl dönemi bitti

İş adamlarının Hatay Hassa'dan girip İskenderun'dan çıkmak istediğini söyleyen Yıldırım "Ne kadar tünel? 22 kilometre. Ne olacak canım, artık Türkiye için 22 kilometre tünelin lafı mı olur? Türkiye nereden geldi? 20 yılda 3 kilometrelik Bolu Tünelinin altında kalan bir Türkiye'den, bugün Ovit, Zigana Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya'yı yapan, dünyanın en büyük havalimanını yapan ülke haline geldik. Dünyanın en uzun asma köprüsünü, Çanakkale 1915'i yapan bir Türkiye var. Ülkemizle gurur duyalım. Kim ne derse desin. 10 yıldır dünyada yaprak kıpırdamıyor, biz dünyanın 10 büyük projesinden 6'sını yapıyoruz. Güvenimiz, kaynağımız milletimiz." ifadesini kullandı.

İpotek işlemleri elektronik ortamda

Taşınır rehin uygulamasını daha önce çıkardıklarını, bunu daha rasyonel hale getireceklerin, KOBİ'lere ciddi finansman sağlayan bu aracın etkin kullanılmasını istediklerini söyleyen Yıldırım "Bu sadece gayrimenkul değil, arsa bina vesaire... Menkul kıymetlerde yaptığınız işin tezgahları, araçları, ne kadar menkul kıymetiniz varsa bunları da teminat olarak kullanabileceksiniz." dedi. Bankalardaki ipotek işlemlerinin de tapu müdürlükleri ile elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım "Vergi dairesine ayrı ver, SGK'ye ayrı ver. İkisini birleştirip, vereceğiz. Dolayısıyla iki iş yerine, bir iş yapmış olacağız." diye konuştu.

İnternete gireceksek baz istasyonu şart

"Bir yere baz istasyonu kurulacak vatandaş 'Buraya kuramazsın burası mera, orman, sit alanı' falan diyor. Bir sürü bahane ama kapsama yapması için uygun olan orası. Bunun bir tekniği usulü var. Eğer biz interneti hayatımızın gerçeği kabul edeceksek bu istasyonların da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz gerek. Efendim 'Sağlığa zararlı, çok fazla frekans yayıyor.' Bizim standartlarımız bu konuda elektro manyetik dalga yayma açısından Avrupa'nın müsaade ettiği oranların dörtte biri oranında. O kadar emniyetli düşünüyoruz. Vatandaş hayatı, vatandaşın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Bu 4 kat daha büyük yatırım yapıyor, bu kadar daha fazla para harcıyoruz demektir. Paranın ne önemi var. Vatandaşın sağlığından daha mı önemli. Baz istasyonlarının teşkilinde zorluklar kalkıyor."

İflas erteleme yerine şirketi kurtaracağız

Başbakan Yıldırım, geçen yıl iyi niyetle şirketlere iflas erteleme hakkı getirdiklerini, ancak iflas erteleme durumu olmayan kişilerin borçlarından kurtulmak için bunu kötüye kullanmaya başladığını ifade eden Yıldırım, "Bu çok kötüye kullanılmaya başlandı ve birçok mağduriyet oluştu. Şimdi bu uygulamayı kaldırdık. Yerine şirketi kurtaracağız. Şirketin tasfiyesi yerine ticari hayatını sürdürmesini esas alan, alacaklı haklarının da korunmasını sağlayan bir statüye geçiyoruz. Şirket batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz şirketin kurtarma anlaşmasına girebilmesi imkânı getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamıyorsa bir bütün halinde malların satılarak ekonomik değerinin korunmasını sağlıyoruz." dedi.

128 milyar liralık yatırıma onay

Başbakan Yıldırım, stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladıklarını, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirterek, "Bankaların piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız. Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması, enflasyonla mücadelenin ana hatlarını4 içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız." dedi.