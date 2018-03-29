Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanan 'TS 13813' numaralı standarda göre tabela yazılarında Türkçe esas olacak. Yabancı kelime kullanımı gerekliyse bu, Türkçe kelimenin yüzde 5'i büyüklüğünde olacak. İşte yeni kurallar:

Tabelaların tarihî özelliği varsa aynen korunacak, bina mimarisi de dikkate alınacak.

En fazla iki cepheye tabela asılabilecek.

Acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar, dik asılamayacak.

Tabelalar tarihî görünüm ile çelişmeyecek, sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecek.

Tabelalar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler içeremeyecek.

Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyuru ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabela asılamayacak.

Kamu binalarının tabelaları hiçbir şekilde ağaçların üzerine asılamayacak.

Bilgi işaretleri dikdörtgen, yasaklayıcı işaretler daire ve uyarı işaretleri üçgen olacak.

Eğitim kurumları tabelalarında sol tarafa Milli Eğitim Bakanlığı logosu yerleştirilecek.