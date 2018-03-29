Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Bayan Basketbol Takımının Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmesi sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, voleybol takımının şampiyonluğunun arkasında, THY'deki takımdaşlık, tek yürek olmak gibi özelliklerin yattığını söyleyen İlker Aycı "Göklerin hakimi olarak uçan THY pilotlarıyla, kabin memurlarıyla, teknisyenleriyle, yer hizmetleriyle, yakıt şirketi çalışanlarıyla, bu ailenin tüm fertleriyle, en alttan en yukarıya hepsi birlikte büyük aile olarak bugün dünyanın havacılık dendiğinde en çok bilinen ikinci şirketi oldular. 15 binden fazla yolcuya sorulan, örneklemle yapılan en son anketlerde dünyada en çok bilinen 2. havayolu konumuna geldik. Uçuş emniyeti denildiğinde, yolculara sorulduğunda dünyada en iyi üçüncü şirket konumuna geldik. Hedef, her zaman çıtanın en yukarıda olması ve hep çıtayı yükseltmek." ifadelerini kullandı. Aycı THY olarak 2016 yılından çok dersler aldıklarını, buradan aldıkları derslerle geçen yıl rekorlar kırdıklarına vurgulayarak, "İnşallah, 2018'in ilk çeyreğinde size rekor müjdesi vermek üzere hazırlanıyoruz. Daha henüz bilanço bitmedi ama çıktığı zaman inşallah Murat Şeker bey bize o müjdeyi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.