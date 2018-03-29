Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, kırsal alanda yaşayan bireylerin ekonomik, sosyal refahı ile yaşam kalitesinin bir bütün şekilde artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşması hedefiyle birçok alanda çiftçiler desteklenirken, 2006 yılından beri uygulanan kırsal kalkınma yatırımları programı ile de yatırımcıların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, söz konusu program ile yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği verdiklerini bildirdi. Program kapsamında 2006-2018 yıllarında uygulanan 11 etapta, 8 bin 462 tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar lira, 261 bin 147 makine ekipman için 993 milyon lira ve 16 bin 989 bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon lira olmak üzere toplam 3,4 milyar lira hibe desteği verildiğine işaret eden Fakıbaba, bu desteklerle hayata geçirilen yatırımların kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam imkânı sağladığını vurguladı.



3 BİNE YAKIN PROJE DESTEKLENECEK

Fakıbaba, programın 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara da başladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: Bu etapla ilgili tebliğ, 13 Eylül 2017'de Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki proje değerlendirme komisyonları, bin 88'i altyapı ve bin 881'i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2 bin 969 projeyi uygun bularak Bakanlığa bildirdi. Merkez Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz. Yüzde 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacaktır. Yatırımcılarımıza kolaylık sağlamak için 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle 1 Ekim 2018 olan iş bitirme süresini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzattık.