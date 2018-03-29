Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerce tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri birlikte görüşüldü. Eroğlu, hükûmet adına yaptığı konuşmada, Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğin Avrupa'dan daha zengin olduğunu vurguladı. Eroğlu "Bizde yaklaşık 12 bin 500 adet bitki türü var, bunun 3 bin 650'si endemik yani sadece Türkiye'de olup başka yerde olmayan bitkiler. Bu alanda iş birliği ve projelendirme önemli. Bir an önce çalışmalar yapılarak bilhassa ilaç üretimi, kozmetik sanayinde ithalat yerine yerli üretime ağırlık verilmesi, özel sektörün teşvik edilmesi kararları alındı" diye konuştu.