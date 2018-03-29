Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 2016'ya kıyasla neredeyse bütün hayvansal ürünlerin fiyatlarında artış görüldü. Geçen sene hayvansal ürünlerden koyun etinin kilogram fiyatı 24,24 liradan 27,82 liraya çıktı. Söz konusu dönemde sığır etinin fiyatı yüzde 9,6 artışla 27,4 liraya, manda etinin fiyatı yüzde 11,9 artışla 25,4 liraya, keçi etinin fiyatı da yüzde 12,9 artışla 25 liraya yükseldi. Geçen yıl sütler arasında en değerli ürün 3,97 lira ile manda sütü oldu. Hayvansal ürünler arasında en ucuz fiyatın 1,24 lira ile inek sütünde olduğu tespit edildi.