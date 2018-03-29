TÜİK verilerine göre, geçen yıl 2016'ya kıyasla neredeyse bütün hayvansal ürünlerin fiyatlarında artış görüldü. Geçen sene hayvansal ürünlerden koyun etinin kilogram fiyatı 24,24 liradan 27,82 liraya çıktı. Söz konusu dönemde sığır etinin fiyatı yüzde 9,6 artışla 27,4 liraya, manda etinin fiyatı yüzde 11,9 artışla 25,4 liraya, keçi etinin fiyatı da yüzde 12,9 artışla 25 liraya yükseldi. Geçen yıl sütler arasında en değerli ürün 3,97 lira ile manda sütü oldu. Hayvansal ürünler arasında en ucuz fiyatın 1,24 lira ile inek sütünde olduğu tespit edildi.
En çok koyun etinin fiyatı pahalandı
29.03.2018 - 05:39 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen sene hayvansal ürünlerden kırmızı etler arasında en çok yüzde 14,8 ile koyun etinin fiyatı artarken, sütler arasında ise en fazla yüzde 11,6 ile manda sütü değerlendi.
Etiketler : koyun sütü,
553101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553101.aspx
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