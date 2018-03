Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kiptaş İstanbul'da kentsel dönüşüm için devreye giriyor. Nisan ayında sahaya inmeye hazırlanan Kiptaş, İstanbul'un 4 bölgesinde aynı anda kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacak. Dönüşüm kapsamında daire büyüklüğünün yüzde 20'sinden feragat edenler hiçbir ücret ödemeden sıfır konut sahibi olacak.

2012 yılında yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası ile her ne kadar modern kentler hedeflense de aradan geçen yıllara rağmen istenilen sonuç elde edilemedi. Yasayla son 7 yılda sadece 100 bin konutun dönüşümü gerçekleştirilirken İstanbul'da yaklaşık 2 milyon konut hâlâ yenilenmeyi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal kentsel dönüşümün maalesef çözümü olmayan bir noktaya geldiğini belirterek Kiptaş ile birlikte İstanbul'da yerinde dönüşüm yapacaklarını bildirdi.



1 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARDI

Uysal, "İstanbul’da nisan ayında 4 bölgede yani Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Eyüp ve Beyoğlu'nda çalışmalara başlıyoruz. Büyükçekmece Mimaroba'da 350 konutluk bir dönüşüm var şu an. Beyoğlu'nda 120 konutluk imzalanmış ve ruhsatı alanmış bir projemiz var. Gaziosmanpaşa'da da 4 bölgede projeye başlıyoruz. Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız. 2019 başlarında bazı bölgelerde vatandaşlar evlerine girebilecek" dedi. Dönüşüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde 1 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getiren Uysal bunun 320 milyon lirasının Gaziosmanpaşa 30 milyon lirasının da Beyoğlu belediyesine kullandırılacağını söyledi.



İLAVE İMAR ARTIŞI OLMAYACAK

Vatandaştan ilave para almadan ve ilave imar artışına gitmeden dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade eden Uysal şu bilgileri verdi: "Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak. Sadece mevcut dairesinden yüzde 20 pay biçerek inşaata başlayacağız. Böylece 100 konut yapacağınız yerde yüzde 20 pay kestiğinizde aynı imar hakkına 120 konut yapabiliyoruz. Yüzde 20 kesinti ile maliyetlerin ortalama yüzde 70'ini çıkaracağımızı düşünüyoruz. Geri kalan yüzde 30'unu da büyükşehir bütçesinden karşılayacağız. Dönüşümden yararlananları inşaat süresi boyunca farklı konut alanlarına taşıyacağız."



25. YILDA 10 BİN KONUT

Yıl sonuna kadar 8-9 ilçede toplam 8-10 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uysal, "Kiptaş olarak 25. yılımız kutluyoruz. 25. yılda 10 bin konut hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda her sene 2-3 milyar lira kaynak ayırıp 40-50 bin konutu dö-nüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

Mutabakat şartı aranacak

Bütün hak sahiplerinin mutabakat sağladığı yerlerde dönüşümü gerçekleştireceklerini belirten Uysal, "Biz şu anda bütün ilçe belediyelerine diyoruz ki bize tartışma olmayan yerleri bildirin . Anlaşma olmayan yerde dönüşüm yapmayacağız. Vatandaştan da çözüm adına atım atmasını bekliyoruz. Bir kat kaçak olan yerde de çözüm önerimizi var. Yeter ki anlaşıp bize gelsin.

Evi olmayana Silivri'de 195 bin liraya deniz manzaralı konut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bugüne dek 80 bin konut inşa eden Kiptaş, Silivri Konutları 3. Etap’ta satışlara başladı. Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL’den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL’den satışa sunuluyor. Projede yüzde 20 peşin, 36 ay sıfır faizli ödeme seçeneğinin yanı sıra 120 aya kadar banka kredili taksit imkânı da sağlanıyor. Projeden sadece İstanbul'da yaşayan ve dairesi olmayanlar yararlanabilecek. Alıcılar, konut taleplerini 28 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında ön müracaat sistemiyle yapabilecek. Talebin arzdan fazla olması durumunda kura çekilecek. Projede teslimatlar ise 24 ay sonra. Silivri merkeze 1,5 km mesafede bulunan proje deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.