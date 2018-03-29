Turkcell Holding hissedarlarının, Turkcell hisselerinin yüzde 51'ini elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu doğrultuda Genel Kurul Toplantısı'nda temettü teklifinin onaylanması bekleniyor. Öte yandan hissedarlar, temettünün 2018'de 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasını da önerdi. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca, Turkcell Holding hissedarları tarafından belirlenen üç adayın, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçilmesi de önerilecek."
Turkcell, 1,9 milyar lira temettü dağıtacak
29.03.2018 - 05:54 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Telia Company, Turkcell Holding'deki hissedarların şirketin 1,9 milyar liralık temettü ödemesi ve yönetim kurulu adayı önerileri üzerinde anlaştığını açıkladı.
Etiketler : turkcell,
553105 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553105.aspx
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