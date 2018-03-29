Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Holding hissedarlarının, Turkcell hisselerinin yüzde 51'ini elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu doğrultuda Genel Kurul Toplantısı'nda temettü teklifinin onaylanması bekleniyor. Öte yandan hissedarlar, temettünün 2018'de 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasını da önerdi. Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca, Turkcell Holding hissedarları tarafından belirlenen üç adayın, yönetim kurulu yeni üyeleri olarak seçilmesi de önerilecek."