Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ne göre İngiltere’nin başkenti Londra, Brexit sürecine rağmen bu yıl da dünyanın en büyük finans merkezi oldu. Londra bu yıl 14 puan yükselerek 794 puanla birinci sıradaki yerini korurken, New York 37 puan yükselerek 793 puanla ikinci sırada, Hong Kong 37 puan yükselerek 781 puanla üçüncü sırada, Singapur 23 puan yükselerek 765 puanla dördüncü sırada ve Tokyo 24 puan yükselerek 749 puanla 5. sırada yer aldı. Şangay altıncı, Toronto yedinci, San Francisco sekizinci, Sidney dokuzuncu, Boston da onuncu oldu. İstanbul ise bu yıl iki basamak yükselerek 76. sıraya yerleşti.