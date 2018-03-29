Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dünyada en çok turist çeken altıncı ülke konumunda bulunduğunu belirten Yayman, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunmasının turizmi o dönemde olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yayman, "FETÖ'cülerin hain darbe girişimiyle Türkiye, turizmde bir duraklama dönemine girdi ama 2017'de yeniden ayağa kalktık, yürümeye başladık. 2018 yılı koşma senemiz. İnşallah hedefimiz 2018'de 40 milyon turist. İnşallah bunu gerçekleştirmek için sektörle beraber çalışacağız. Geçen sene Rusya'dan 5 milyon turist geldi. Bu sene hedefimiz 6 milyon Rus turist" dedi.