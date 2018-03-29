Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin 4. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasılasını bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyurdu. Böylece, hem 2017'nin son çeyreği hem de yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları ortaya çıktı. Ekonomi 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü. Kişi başı milli gelir ise 10 bin 597 dolar oldu

EN ÇOK HİZMETLER SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı, sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10,7 arttı.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 597 DOLAR

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE

Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılı büyümesinin yüzde 7-7,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu.

BEKLENTİLERİ AŞTI

AA Finans 2017 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2017 yılı 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7,1 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE NE OLDU?

Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrek özelinde bakıldığında ise yüzde 7.3 büyüdü. Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörü yüzde 8,8 ve inşaat sektörü yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 9 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.