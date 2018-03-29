Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları öğrenmek isteyenler bu habere bakabilir. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafra perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçen hafta 6 bilen iki kişi çıkmış, İzmir'in Torbalı ilçesi ve Samsun'un İlkadım ilçesine 1.894.678,55 TL büyük ikramiye verilmişti. Her hafta büyük heyecan içerisinde geçen Süper Loto çekilişi için talihliler, Süper Loto bayinlerinde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto çekilişine dahil oldular. Süper Loto oynayanlar; Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusuna cevap ararken; 29 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde yer alacak.

29 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

22 Mart Süper Loto sonuçları:

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

1 ile 54 sayı kümesi içerisinden 6, 5, 4 ve 3 doğru rakamı tutturularak ikramiye dağıtılan Süper Loto çekilişi bir şans oyunu olarak oynatılıyor. Geçen hafta devreden Süper Loto, 543. haftasında 05, 20, 22, 31, 40 ve 47 rakamları 15 Mart 2018 tarihinde 1.813.328,29 TL rakamlarına kadar ulaşmış, bu hafta ise 2 milyon TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

19.10.2007 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından başlatılan Süper Loto çekilişi, her perşembe akşam saatlerinden itibaren belli oldu. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz; mpi.gov.tr adresinde yayınlanır.

Süper Loto 22 Mart çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesinde canlı olarak yayınlanan şans oyununda, noter huzurunda şanslı rakamlar belli oldu. İşte 22 Mart’ta çıkan o rakamlar: 3 7 8 38 49 53

22 Mart Süper Loto çekilişini iki talihli kuponlarını İzmir-Torbalı ilçesi ve Samsun-İlkadım ilçesinden yatırdı. Büyük ikramiye ikiye bölündü, ikramiye tutarı 1.894.678,55 TL olarak açıklandı.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan numaralar

Süper Loto en çok sayıların başında; 35 sayısı olurken, 35 sayısı bu zamana kadar 80 kez çıktı. 13 sayısı 78 kez çıkarken, 37 sayısı şans oyununda 76 kez çıktı. 1 sayısı 72 kez, 4 sayısı 71 kez çıktı. Altıncı sırada olan 17 sayısı ise 70 kez çıktı.

Süper Loto kuponu dolduranlar dikkat! En az çıkan sayılarda 25-53 sayıları 52 kez çıktı. 28-44 sayıları ise 51 kez çıkarken, 42 sayısı 49 kez şans oyununda çıktı. En az çıkan sayı 52 oldu. 52 sayısı 44 kez şanslı numaralar arasında yer aldı.