Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 29 Mart 2018 çekiliş sonuçları, Milli Piyango saat kaçta çekiliyor ve Milli Piyango çekilişi sıralı tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi için 29 Mart akşamı büyük heyecan yaşanacak. Milli Piyango 29 Mart 2018 çekilişinde büyük ikramiye tamı tamına 2,5 milyon TL... Her zaman olduğu gibi bu hafta da bilet alarak çekilişe dahil olan talihliler Milli Piyango çekilişi belli oldu mu, Milli Piyango saat kaçta çekiliyor? sorularına cevap arıyor. Milli Piyango 29 Mart 2018 çekiliş sonuçları belli olur olmaz MPİ sıralı tam listesi turkiyegazetesi.com.tr adresinde yayınlanacak. İşte 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

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Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır.

Milli Piyango çekilişi ile ilgili detaylı bilgi

Milli Piyango çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin, bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımı; hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse ilk iş gününde mesai saati bitimine kadar talihli, ikramiyesini alabilir.



Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; çekiliş biletinde seri numara, ikramiye tutarı ve bilet fiyatının rahatça okunabilmesi gerekir. Bilette yırtılma ya da kopma olmuş olsa bile, biletteki rakamların okunması ikramiyenin ödenmesi için yeterlidir.

Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Piyango çekilişin bitmesinin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte aynı zamanda çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

Milli Piyango biletlerinin özellikleri

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.