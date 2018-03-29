Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşten ayrılan sigortalıya tazminat ödenebilmesi için sigortalının kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Ancak bazı hususlar var.

HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI VERİLİR?

 Askerlik sebebiyle işten ayrılma,

 Emeklilik sebebiyle işten ayrılma,

 Malulen emeklilik sebebiyle işten ayrılma,

 Normal emeklilik sebebi ile işten ayrılma,

 Evlenen kadınların resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması,

 Sağlık nedenleri sebebiyle işten ayrılma,

 İşverenin işyerinde iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması sebebiyle işçinin işten ayrılması,

 Ölüm

Yukarıdaki belirtilen nedenlerle işten ayrılan çalışanlara işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

-İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ 2018

İhbar tazminatı ödemesinin kendi isteği ya da işveren isteği ile çıkış verilmesi ile ilgisi yoktur. İhbar süresine uymayan işveren ya da çalışanlar ihbar tazminatı ödemek zorundadır.



KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İZİN PARASI ALABİLİR Mİ 2018

Yıllık izin hakkı 4857 sayılı İş kanununa göre belirlenmektedir. İşveren işçinin yıllık iznini vermek zorundadır. İşten ayrılan ve yıllık izin hakkı olan çalışanın izin karşılığı olan parasının da ödenmesi gerekir. İşçinin kendi isteği ile ya da işveren isteği ile çıkışının verilmesi bu duruma engel teşkil etmez.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.



KİM HANGİ KOŞULDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Kıdem tazminatı alma koşulları, işe ilk defa başlanan tarihe göre değişiyor. İşe giriş tarihine göre, koşullar şöyle:

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 gün prim.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 gün prim.

1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler: 25 yıl sigorta, 5400 gün prim.

9 Eylül 1999'dan sonra işe girenler: Sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 7000 prim günü

9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar emekli olmadan kıdem tazminatını alma hakkını 2024 yılından itibaren elde edecek. Bunlar içerisinde kesintisiz olarak yirmi yıl çalışarak 7000 gün prim ödeyenler ise gelecek yıl sonbahardan itibaren, emekli olmadan kıdem tazminatını almaya hak kazanacak.