Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 168,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 169 liradan, bin 112 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 131 liradan, 154 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 158 liradan, bin 87 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 109 liradan, 544 liradan alınan Yarım Ziynet 554 liradan ve 272 liradan alınan Çeyrek Ziynet 277 liradan satıldı.