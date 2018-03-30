Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, yürüttükleri dijitalleşme çalışmalarıyla hedeflerinin nakitsiz bir topluma ulaşmak olduğunu söyledi. Kayıtsız ekonominin önüne geçmek için ödemelerin dijitalleşmesi gerektiğinin altını çizen Çağlayan, sistemin getirilerini ise 'toplumların refah seviyesinin artması, herkese adil fırsatlar sunulması, verimliliğin yükselmesi' olarak sıraladı. Türkiye’de önümüzdeki 3 yıl boyunca tüm ödemelerin dijital olarak yapılması halinde ülke kazancının tam 43 milyar TL olacağına işaret eden Çağlayan "43 milyar TL demek, 10 adet 3. Köprü, 11 adet hızlı tren hattı veya 540 adet 400 yataklı hastane yapabilmek demek. Neden böyle bir miktarın yok olup gitmesine izin verelim ki. Mastercard olarak biz, Türkiye’yi nakdin dezavantajlarından arındırarak en yüksek seviyede finansal sisteme erişim oranını yakalamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Türk kullanıcısının nüfusunun genç olması ve bankacılık teknolojisinin çok kuvvetli bir yapıda bulunması sebebiyle ödemeler dünyasında dijital dönüşümün çok hızlı kabul gördüğünün altını çizen Genel Müdür Çağlayan, Mastercard’ın en önem verdiği ülkelerden biri olan Türkiye’yi âdeta teknoloji üssü olarak konumlandırdıklarına dikkati çekti. Birçok yeniliği dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiklerini, örneklerle açıklayan Yiğit Çağlayan, "Mesajlaşarak sipariş ve ödeme imkânı veren chatbot uygulamasını Mastercard dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirdi ve teknolojiyi buradan diğer ülkelere ihraç etti. Mastercard Transit dediğimiz, ödemenin ulaşıma özel kart yerine mevcut banka ya da kredi kartıyla yapılabildiği sistem de Türkiye’de pilot uygulamalardan sonra giderek yaygınlaşıyor" diye konuştu.

3 KOBİ'DEN 1'İ 2 YIL İÇİNDE E-TİCARETE GİRECEK

Yiğit Çağlayan, Mastercard’ın, ekonominin itici gücü KOBİ’lerin teknolojiye bakışını masaya yatırdığı MasterIndex KOBİ Araştırması sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 3 KOBİ’den 1’i, 2 yıl içerisinde e-ticarete girmeyi planlıyor. 5 KOBİ’den 4’ü bilgisayarı aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 3 KOBİ’den birinde ise en az iki adet bilgisayar bulunuyor. İnternet kullanan KOBİ’lerin yarısı internete ya cep telefonundan ya da tabletinden giriyor. 10 KOBİ’den 4’ü ise hem bilgisayarından hem de cep telefonu ya da tabletinden internete giriş yapıyor. 100 KOBİ’den 23’ü kendi şirketine özel yazılım kullanıyor ve 10 KOBİ’den 1’i teknolojinin şirketlerini geliştireceğini düşünüyor.