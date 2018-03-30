Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 TL olan temassız şifresiz işlem limiti, 90 TL'ye çıkarıldı. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "Temassız ödeme limitinin 90 liraya yükselmesiyle artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz" dedi. BKM verilerine göre, 2016'da 31 milyon olan temassız kart sayısı, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyona ulaştı. Temassız işlem adedi 2016'da 45 milyondan 2017'de 88 milyona çıktı. Ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken 2017'de 26 TL'ye yükseldi. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassız ödemeyi destekliyor.