Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide geçen yıl yakalanan yüksek ivme sebebiyle merakla beklenen büyüme rakamı açıklandı. Türkiye 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7,3 ve yıl tamamında yüzde 7.4 büyümeye imza attı. Bu büyüme son 8 yılın en yüksek büyümesi olmakla birlikte, dünyanın yüzde 85'ini oluşturan ülkelerin kurduğu G-20'nin en fazla büyüyen, OECD ülkeleri arasında ise en yüksek büyüme gerçekleştiren ikinci ülke oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakamı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayinin katkısı yüzde 9,2, inşaatın katkısı ise yüzde 8,9 ve hizmetler sektörünün katkısı yüzde 10,7 artış kaydetti.

Türkiye yüzde 7,4 büyüme ile OVP'deki yüzde 5,5'lik hedefi 1,9 puan aşarken, geçen yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme hızı yüzde 5,3'ten 5,4'e, üçüncü çeyrekteki büyüme de yüzde 11,3'e çekildi.



KİŞİ BAŞI GELİR DÜŞTÜ

Kişi başına GSYH değeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmişti. TÜİK açıklamasına göre hane halkı nihai tüketim harcamaları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı. devletin nihai tüketim harcamalarında yüzde 5, sabit sermaye yatırımlarında ise yüzde 7,3 artış görüldü. İş gücü ödemeleri 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 12,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 artış kaydetti.

Olumsuzluklara rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüme

Türkiye'nin bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa'daki borç krizi, Gazi olayları, FETÖ'nün darbe girişimi, içerdeki terör eylemleri, sınır dışı operasyon gibi olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi son 8 yıldır kesintisiz büyüdü. AK Parti hükümetleri dönemi olan 2002'den bu yana da en yüksek büyüme oranlarından biri görülmüş oldu. Rakamlara göre Türkiye dünya ekonomik krizinin çıktığı 2008 yılında yüzde 0,7 gibi düşük bir oranda büyümüş, krizin etkilerinin en yüksek seviyede yaşandığı 2009'da ise yüzde 4,8 küçülmüştü.

Zeybekci: 2017'de 178 milyar lira teşvik verdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4'le, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ekonomileri içinde birinci sırada yer aldığını söyledi. Türk ekonomisinin 2017'de 1 milyonun üzerinde yeni istihdam sağladığını hatırlatan Zeybekci "Kısacası belli ekonomistlerin ve belli çevrelerin iddia ettiğinin tersine Türk ekonomisi yatırım, ihracat, istihdam sağlayan, borçlanmayan bir kompozisyonla dengeli şekilde büyümektedir. 2018'de de OVP'de hedeflediğimiz yüzde 5,5'lik büyüme oranını yakalayıp üzerine çıkabilecek kararlılık ve potansiyele de sahip." dedi. 2017'de Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen teşvik belgesi tutarının yüzde 81'lik tarihî artışla 178 milyar liraya ulaştığını, bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın tarihte açıklayacağı proje bazlı yatırımların dahil olmadığını söyleyen Zeybekci, "Türkiye için büyüme rakamını IMF yüzde 2,9, Dünya Bankası yüzde 3, OECD yüzde 3,4 ve Moody's yüzde 2,6 bekliyordu. Ben ise 2017 başından bu yanı yıl genelinde yüzde 7 civarında büyüyeceğimizi iddia ediyordum. Sonunda G20 içindeki Çin'i de geride bırakarak birinci olduk ve şaşırmadık. Uluslararası kuruluşlar yıl içinde 4 kere revizyona gittiler ama yine başarısız tahminlerde bulundular." dedi.

Hisarcıklıoğlu: Rahatsızlık verdik ama özür dilemeyiz

İş dünyası örgütleri, yüzde 7,4'lük büyüme için sevinç ifade eden açıklamalar yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin yıllık yüzde 7,4 büyüme oranıyla dünyada gıptayla bakılan bir ülke haline geldiğini belirterek "Olumsuz beklentilerini ve tahminlerini boşa çıkartmak suretiyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kurumlardan özür dilemiyoruz!" ifadesini kullandı. Tüm bu tezviratlara kulak tıkayıp ileriye bakarak başarı hikâyesi yazıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, enflasyon ve faiz oranları tek haneye çekildiğinde büyümenin daha da hızlanacağını, orta gelirden üst gelir seviyesine yükselmenin mümkün olacağını ifade etti.

Öztürk Oran: 7 yıldızlı bir ülke ve Kutup yıldızıyız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, "Türkiye büyümede 7 yıldızı yakaladı. Yükselen ekonomilerin kutup yıldızı artık Türkiye'dir" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçının gayreti, hükümetin destekleri ile bu güçlü büyüme oranının 2018'de de sürmesi için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bu rakamlar göstermiştir ki, sanayi ve üretime verilen hiçbir destek boşa gitmiyor." dedi. ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur ise iş dünyası olarak gurur duyduklarını ifade ederken, GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, 2016'da yaşanan hain girişim ve olayların ekonomi üzerindeki etkilerinin 1 yıl gibi kısa sürede silinmesinin önemine, ASO Başkanı Nurettin Özdebir de sanayinin katkısına dikkat çekti.

Dev projelerin mimarları mutlu

Türkiye'nin büyümesinde önemli katkısı olan ve dev projelere imza atanlar da daha büyük şevkle çalışma sözü verdi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Herkes yüzde 5-6 büyüme beklerken Türkiye yüzde 7,4 büyüdü. Türk ekonomisine, bankacılık sistemine güveniyorduk. Bu da bunun göstergesi. En büyük isteğimiz büyümenin kalıcı olması. 2018 rakamı da yüzde 6'dan az olmamalı." dedi. Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, büyümede inşaat ve altyapı yatırımlarının ciddi payı olduğunu, Kredi Garanti Fonu kredilerinin de yadsınmaması gerektiğini ifade etti, bu yıl için tahminini yüzde 5,8-6 büyüme olarak dile getirdi.

Savunma sanayisinde dev projelere imza atan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay da yüzde 9,2 daha fazla katkı veren sanayinin rolüne dikkat çekti. Akfen Grubu Başkanı Hamdi Akın "Rakamlar doğru söyler. Konuşulanlara değil, rakamlara bakın." ifadesini kullandı. Orka Grubu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise bu yıl en az yüzde 5 büyüme beklediğini ifade etti.

Dolar 4 TL'nin altına geriledi

Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 4 liranın altına geriledi. Yüzde 7,4'lük büyüme verisinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün sabah saatlerinde gördüğü 4,0160 seviyelerinden 3,9680 TL’ye kadar düştü. Avro ise 4,9230 TL'ye düştü.