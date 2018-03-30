Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Meclis'e sevk edilen kanun tasarısına göre ürünlerin güvenli olmaması durumunda o ürünün geri çağrılmasından ürün sorumluluğu tazminatına kadar birçok düzenleme tasarıda yer aldı. Buna göre, ürün güvenliğinden ilk üretici sorumlu tutulurken, sorumluluğunu yerine getirmeyene tazminat geliyor. İşte Meclis’e gönderilen tasarıdaki düzenlemeler:

Düzenlemelerde insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevre-hayvan-bitki koruması esas alınacak.

Ülke menfaati gereken durumlarda uyulması gereken kurallara sınır getirmek Bakanlar Kurulu yetkisinde olacak.

Ürün bir kişi veya mala zarar verirse bu zararı imalatçı ya da ithalatçı giderecek. Buna ürün tazminatı adı verilecek. Zarar görenin alacak hakkı, muhatabını öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl olacak.

İmalatçı ya da ithalatçı dışındaki herkes dağıtıcı kabul edilecek.

Ürünü başkasına imal ettirdiği halde kendini imalatçı olarak tanıtan kimseler, yükümlülüğü üstlenecek.

Ürüne ait bilgiler en az 10 yıl boyunca saklanacak.

Başta CE işareti olmak üzere bu tip işaretler taklit edilemeyecek.

Şüphe edilen ürünün testinin olumsuz çıkması halinde giderleri imalatçı ödeyecek.

Tüketici şikayetlerinin aktarılacağı ürün güvenliği yardım masası oluşturulacak.

Geri çağrılan ürünlerde tüketiciye külfet oluşturmayacak iade ve teslim süreci gerçekleştirilecek.

Güvensiz ürün için 250 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Ürünün sorununu üretici giderirse ceza verilmeyecek.