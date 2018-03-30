Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding'in Ülker markasıyla, tüm gıda şirketleriyle tarımı desteklediğini vurgulayarak aldıkları toplam 3 milyon ton mahsule ödenen rakamın geçen yıl 2,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Tarıma, çiftçiye dokunan birçok markaları bulunduğunu söyleyen Ülker "Kerevitaş'a bağlı SüperFresh, dondurulmuş gıda pazarında lider marka. Bezelye, fasulye, mısır, ıspanak ve ürettiğimiz her şey çiftçimizden taze olarak geliyor. Şu anda sözleşmeli 600 çiftçimiz var. Yılda 2 kez birlikte çalıştığımız tüm çiftçilerimize toplu ekim, besleme, sulama, ilaçlama eğitimi veriyoruz. Ziraat mühendislerimiz sürekli eğitim veriyor. Şok marketler için ürünlerimizi çiftçilerimizden alıyor ve yaklaşık 24 saat içinde tazeliğini kaybetmeden tüketicilerimizle buluşturuyoruz." dedi.



BİNLERCE AİLEYE KATKI

Ülker Bisküvi ve Çikolata CEO’su Mehmet Tütüncü de, "Yurdum Ülker Çiftçisiyle Büyür Ülker" kampanyasıyla çiftçilerin Ülker’e katkısına dikkat çekmek istediklerini kaydetti. Tütüncü, Türk fındığı, buğdayı, şekeri gibi kaliteli ürünleri aldıklarını, hastalık ve kuraklağa dayanıklı buğday geliştirdiklerini, taşımadan kooperatif ve derneklere kadar 500 binden fazla aileye katkı sağladıklarını ifade etti.