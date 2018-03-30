Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nce (AKTOB) Rus turizm pazarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan raporda, Rusya'da Türk dizilerinin ve oyuncularının geniş hayran kitlesi olduğu belirtilip, ilgi çekebilecek yeni dizi ve film çalışmalarının desteklenmesi istendi. 13-15 Mart'ta düzenlenen Moskova MITT 2018 fuarına dair raporda "Ruslar en fazla turizm harcaması yapanların 6'ncı sırasında. Çok fazla seyahate çıkıp yıllık 54 milyar dolar harcıyorlar. Daha çok Rus gelmesi için çalışma yapmalıyız. Üst sınıf Rus turistler 'deniz-kum-güneş' tatili tercihinin yanı sıra kültürel ve şehir turlarına ilgi duyuyor." denildi. Sağlık ve spor turizminin önemli olduğunu, Türk sanatçıların Ruslar tarafından çok sevildiğini hatırlatan AKTOB yetkilileri, Rusların sevdiği ünlü isimlerin rol aldığı film ve dizilerin daha çok turist gelmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.