Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Buna göre gaziler, sağlık heyeti raporu olmaksızın anlaşmalı oldukları sağlık merkezlerinden istedikleri tıbbi cihazı temin edebilecek. Böylece, önceki yıllarda yaşanan protez bacağa haciz konulması ya da yapılan protezin yıllar sonra bedene küçük gelmesi sebebiyle zor durumlar yaşanması gibi durumlar son bulacak.



YERİNDE MUAYENE ŞARTI

Destekle birlikte daha önce başkasının yardımı ve desteği olmaksızın hareket edemeyecek kadar malul olduğunu ispatlaması gereken ve bunun için sağlık kurulu raporu istenen gazilerden artık rapor istenmeyecek. Gaziler, Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı fizik tedavi merkezlerinde muayene olup ihtiyacı oldukları protezleri orada deneme şansı bulacak. Denenen protezler sağlık merkezi tarafından satın alınacak ve gaziye teslim edilecek. Gaziler bu süreçte hiçbir tedavi masrafı ve protez parası ya da ücret farkı ödemeyecek. Tek şart SGK’nın anlaşmış olduğu sağlık merkezlerinde tedavi olunması ve o merkez tarafından rapor hazırlanması.

Gaziler ve aileleri için başka kolaylıklar da sağlanıyor. Bunlar arasında, şeref aylığı alan gazilerin ve eşlerinin Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizcilik İşletmelerinin iç hat araçlarında ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmesi de var. Gazilere ayrıca Bütçe Kanunu ile tespit edilen miktarda aylık bağlanıyor.