Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin yeni dönem hedeflerini açıklayan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar “43 yıldır İzmit’te ve bu yıldan itibaren Anadolu’nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. 2018 yılında hem toplam satış gelirlerimizde hem de ihracatımızda büyümeyi hedefliyoruz. Bizim için değerli olan müşterilerimizin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirmek” dedi. Geçtiğimiz yıl 184 milyon dolar ihracat ile rekor kıran Brisa, 2018 yılında da vites büyüttü. 2,2 milyar lira satış gelirine ulaşan şirket, 2018 yılında da net satış gelirlerinde yüzde 15-20 aralığında büyümeyi ve 200 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor.