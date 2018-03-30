Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, TÖHAŞ'ın ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu ve/veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli olarak yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı sunulması amacıyla 'Turkcell Vakfı' adı altında vakıf kurulmasına karar vermiştir" denildi.