Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerjide dönüşüm için düğmeye bastı. Sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerini kapsayan 55 maddelik “Enerji Verimliliği Eylem Planı" ile 2033 yılına kadar 30,2 milyar dolarlık tasarruf öngörülüyor. “Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı"nın açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eylem planı hakkında şu bilgileri verdi: 2023'e kadar 10,9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli ki, bu süreç kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14'üne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023'e kadar 20 bin istihdam oluşturacak ve 4,2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız. Böylece Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033'e kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf miktarı ortaya çıkacak.



KONUTTA 10 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

Eylem planı kapsamında konutlardaki dönüşüme de dikkat çeken Albayrak “2023'e kadar 1,7 milyon konutun dönüşümüyle 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Bu tasarruf, ısı yalıtımının 20 yıllık ömrünü dikkate aldığımızda 10 milyar dolara çıkıyor. Isı yalıtımı 20 yıllık ömrü içinde 5 yılda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yılda vatandaşın cebine katkı yapan bir yatırımdan bahsediyoruz. Isı yalıtımı, ısınma faturasında yüzde 40'a kadar düşüş sağlıyor. Burada finansal kurumlarımızla, tüketici kredisi özelinde değil daha rekabetçi bir program ortaya koyacağız. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin ödenebileceği, düşük faizli bir model oluşturacağız" diye konuştu. Albayrak, eylem planı kapsamındaki hedeflerin "düşük maliyet, yüksek rekabet gücü" fikriyle konulduğunu belirterek, bu hedeflerle konuttan sonra enerji tüketiminde yüzde 32 ile en büyük paya sahip sanayide de tasarrufun 10 milyar dolar seviyesine ulaşacağını anlattı.

Aydınlatmadan 600 milyon lira

Planın önemli ayaklarından birisi de sokak aydınlatmalarının dönüşümü. Bu dönüşümün Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Albayrak "Türkiye'de şu an 7,5 milyon sokak aydınlatması var. 2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor" diye konuştu.