Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki düve eksiği olduğunu belirterek, "Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var. Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor. Bakanlık olarak imzalanan 250 bin düve ve anaç hayvan projesinin sebebi de budur" dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın birinci ve dünyanın da 7'nci büyük tarım gücü olduğunu ifade eden Fakıbaba "Bu yıl 14,5 milyar TL bütçemiz mevcut, önümüzdeki yıl bunun 19,5 milyar olması için gerekli çalışmaları başlattık. Son 15 yılda hayvancılığa yaklaşık 25 milyar TL destek verdik. Elimizde TİGEM'leri çok etkili şekilde kullanacağız. Geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin ise özellikle gençlerimizde ve kadın çiftçilerimizde olduğunu biliyoruz. Bu potansiyelimizi yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bu bağlamda Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz iş birliğini çok önemsiyoruz. Gençlerin tarımsal üretimde yer almasını teşvik etmek için çeşitli projeler yürütmekteyiz. Biz tarımda Avrupa birincisiyiz ama dünyada da ilk 3'e girmemiz gerekiyor" diye konuştu.