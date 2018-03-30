Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gerçekleşen toplantıda konuşan Delphi Technologies Satış Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore, Türkiye’nin Delphi’nin Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya faaliyetleri için yönetim merkezi olacağını söyledi. Ashmore “Türkiye, trafiğe çıkan araç sayısı her yıl yüzde 5 artıyor. Orijinal yedek parça açısından bakıldığında ise otomobillerin yaş ortalamasının 12,6 olması Türkiye’yi bölgesinde en gözde pazarlardan birisi hâline getiriyor” dedi.