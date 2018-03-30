İstanbul’da gerçekleşen toplantıda konuşan Delphi Technologies Satış Sonrası Dünya Başkanı Alex Ashmore, Türkiye’nin Delphi’nin Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya faaliyetleri için yönetim merkezi olacağını söyledi. Ashmore “Türkiye, trafiğe çıkan araç sayısı her yıl yüzde 5 artıyor. Orijinal yedek parça açısından bakıldığında ise otomobillerin yaş ortalamasının 12,6 olması Türkiye’yi bölgesinde en gözde pazarlardan birisi hâline getiriyor” dedi.
Delphi’nin yönetim merkezi Türkiye olacak
30.03.2018 - 03:44 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, Türkiye genelindeki yetkili bayileriyle bir araya geldi.
Etiketler : delphi teknoloji,
553291 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553291.aspx
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