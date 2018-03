Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

İstanbul Bomonti’deki deneyimini son dönemde Almanya ve İngiltere’de arazi geliştirme faaliyetleriyle pekiştiren Peker Holding, yurt dışı yatırımlarına hız veriyor. Bugüne kadar İngiltere ve Almanya’da toplam 14 proje hayata geçiren holdingin patronu Hasan Peker, Avrupa'da âdeta akıncı gibi davranarak, Türk müteahhitlerine yatırımları için yol açıyor. Hâlihazırda Türkiye’deki markalı konut üreticilerinin en önemli iş ortağı olduklarına dikkati çeken Peker "Mevzileri kazdık, Türk müteahhitlerini Avrupa'ya bekliyoruz" dedi.



ALMANYA'DAN TALEP BÜYÜK

Almanya’da özellikle Düsseldorf bölgesinde önemli projeler üstlendiklerini ifade eden Hasan Peker, Heinsberg’deki çalışmalarıyla ilgili “Burayı Türkiye’de bir daire fiyatına, yaklaşık 1,1 milyon avroya satın aldık. Toplam 48 dairenin bulunduğu bir apartman. Şimdi bunu yeniliyoruz ve önümüzdeki aylarda kiralamalara başlayacağız. Müthiş bir talep var" diye konuştu. Yine Düsseldorf’ın tam girişinde; 12 bin metrekarelik bir arsaya sahip olduklarını aktaran Peker, burada geliştirdikleri karma proje içerisine otel de inşa edeceklerini kaydetti. Novum Hotels ile 25+5 olmak üzere toplam 30 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını dile getiren Peker "Çoğunluğu emeklilik fonları olmak üzere toplam 6 fon şu an bu araziyi satın almak için tekliflerini bize iletti. Bunları değerlendiriyoruz. Belki de daha inşaata başlamadan projeyi satabiliriz” dedi.



İNGİLTERE ÇOCUK OYUNCAĞI

Gerçekleştirdikleri projeler ve edindikleri tecrübe sonrasında İngiltere’nin artık kendileri için ‘çocuk oyuncağı’ haline geldiğinin altını çizen Peker “Buradaki varlıklarımızın değeri 200 milyon pound. İnşaatları bitirip sattığımız zaman ise 700 milyon poundluk bir değerden bahsediyor olacağız" şeklinde konuştu. Türk gayrimenkul sektörünün dünyanın her bölgesinde proje geliştirebilecek potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Peker, şunları kaydetti: Biz Avrupa’da, 'yapılamaz' denilenleri başardık. Hızımızla onları şaşırttık. Biz aslında Türk gayrimenkul sektörünün ‘akıncı’larıyız. Geldik ve Türk şirketleri için mevzileri kazdık. Bugün Türk firmaları, İngiltere ve Almanya’da proje yapmaya hazırlanıyor. Buradaki tecrübemizle, onlara her türlü konuda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

ÇAMLICA İÇİN DEVLERLE MASADA

Hasan Peker, Türkiye'de yaptıkları projelere ilişkin de bilgi verdi. Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi çok sayıda projeye imza attıklarını paylaşan Peker, bugün itibarıyla portföylerinde olan arsalarla ilgili de şunları söyledi: Çamlıca’da toplam 10 bin 600 metrekarelik bir arsamız var. Geçtiğimiz günlerde atılan imzalarla bu arazinin yüzde 100’ünü mülkiyetimize kattık. Burası için çok sayıda üniversite, yurt, hastane ve markalı konut geliştiricisi ile temas hâlindeyiz. Aynı şekilde yine Maslak’ta bir arsamız var. Buraya da Türkiye’nin en büyük hastanelerinin büyük ilgisi var. Sanırım burada da imzalar birkaç güne atılır. Diğer bir arsamız da Tekirdağ’da. Yaklaşık 750 dönümlük arazimiz için de geliştirme süreçlerini başlattık.