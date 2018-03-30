Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan, KuzeyKent projesinin Esenboğa Havalimanı güzergâhındaki 1 milyon 655 bin metrekare alana inşa edildiğini vurguladı. Projenin 5 bin 82 konutu kapsadığını belirten Turan, satışa sunulan tamamlanma aşamasındaki 407 konutun 256'sının 3+1, 17'sinin 3+1 dubleks,17'sinin teras ev ve 117'sinin ise 4+1 planında inşa edildiğini söyledi. Turan "İsteyen vatandaşlarımız 29 Haziran 2018 tarihine kadar Türkiye Halk Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre konutlarını seçerek satın alabilecekler" dedi. Konutlar, 235 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, peşin alımlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.