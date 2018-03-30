Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazarlık - Açık Artırma - Kapalı Zarf bölümünü içeren 2. oturum dün gerçekleştirilirken, ihaleye, beş firma katılım sağladı. 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı arazinin yeni sahibi oldu. Emlak Konut GYO’ya ödenecek bedel 355 milyon 552 bin TL olarak açıklandı. Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, geçtiğimiz hafta Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı kampüsü arazisi için yapılan ihaleyi de 1,7 milyar TL bedelle kazanmıştı. Şirket, şimdi Çekmeköy’de karma konseptte proje geliştirecek. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çekmeköy'ün, gerek ulaşım gerekse yeşil alanlarıyla İstanbul’un yükselen değeri olduğunu belirterek "Bölgenin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün gelişmesinde başrolü oynadık" dedi.