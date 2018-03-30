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Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye geçişi 2 Nisan'da yapıyoruz
30.03.2018 - 13:37 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.
Etiketler : jülide sarıeroğlu,ekonomi,4b,4c,
553390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553390.aspx
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