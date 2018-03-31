Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bu yıl da yüksek oranlı büyüyerek oyunları bozacağını ifade etti. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, önceki gün açıklanan büyüme oranları ile ilgili değerlendirmesinde “Türkiye 2017’de yüzde 7,4 oranında büyüme kaydetti. 2002-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme elde ettik. 2016 darbe girişimi ve terör olaylarına rağmen yüzde 3,2 gibi bir büyüme oranı yakaladık. Bu yılki yüzde 7,4’lük oranla, dünyanın yüzde 85’ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz. OECD ve Avrupa Birliği’nde de yüzde 7,8’lik büyüme elde eden İrlanda’nın hemen arkasından ikinci sırada yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin başarısı daha iyi anlaşılacaktır.” dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine yayınlar yaptığını, küresel sermaye ülkeye gelmesin diye gayret gösterdiğini dile getiren Erdoğan “Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini de bu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür” dedi.



HERKESE DERS OLDU

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı dönemde böyle bir neticenin herkese ders olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı “Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını âdeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin.” ifadelerini kullandı. Birilerinin “kur aşağı, kur yukarı” diye tutturduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin ekonomisinin ortada olduğunu, Türkiye’nin Afrin operasyonu, Gezi olayları ve 17-25 Aralık’ı geçirirken 11,2’yi yakaladığını vurguladı. Türkiye’nin bir defa daha oyunları bozacağını, 2018’de elde edeceği yüksek büyüme oranıyla, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunların bir kez daha bozulacağını ifade etti.

Yüksek teknolojiye her türlü destek var

Türkiye’nin kapısının her zaman uluslararası yatırımcıya açık olduğunu, yüksek teknoloji başta olmak üzere har zaman istihdam ağırlıklı yatırımlara destek ve teşvik verildiğini dile getiren Erdoğan “Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yatırım ortamını iyileştirmek için çıkartılan kanun, bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Devamı da gelecek.” dedi.