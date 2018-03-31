Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yaptı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Türkiye tarihinin en büyük kamyon teslimat törenine imza atıyoruz. 500 adetlik bu dev kamyon teslimat törenimizin ana temasını Mercedes-Benz’i dünya çapında bir marka yapan üç kollu yıldızının anlamı üzerine kurduk. Daire içine alınmış üç kollu bir yıldız gibi görünen bu sembol, motorlu araçların evrenselliğini ve insanlığın “havada, karada, suda” olabildiğince hızlı ve güvenli mobilize olabilmesini en yalın haliyle anlatıyor. Mercedes-Benz Türk olarak biz de bu felsefe doğrultusunda yıldızımızın her daim başarıyla her yerde, havada, karada ve suda var olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Barsan Global Lojistik’in gerçekleştirdiği 500 adetlik kamyon yatırımı yalnızca Barsan Global Lojistik ve Mercedes-Benz Türk markaları için değil, aynı zamanda Türkiye’nin de geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır.” dedi. Barsan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ da 29 ülke, 65 lojistik merkezinde hizmet verdiklerini, Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır davam eden iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.