Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 2017 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödüllerinin verildiği törene katılan Sarıeroğlu “İşçilerimizle alakalı da önemli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Taşeron konusunda bu hafta son virajına girmiş durumdayız. Çalışmalarımızda büyük bir aksaklık yaşamadık. Birazcık algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı şekilde yürütmüş durumdayız. Dün akşam itibariyle 4C’den 4B’ye geçecek kardeşlerimizi ile ilgili de kararnamemiz Resmî Gazete’de yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışıyla ve izin sürelerini düzenleyerek 4C’den 4B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibari ile gerçekleştirmiş olacağız” dedi.