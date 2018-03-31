Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

434 metrekarelik alana yayılan, ürün geliştirme, proses iyileştirme, formülasyon, stabilite, mikrobiyolojik ve duyusal analizler gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü Merkez, 2017 yılının Kasım ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek içecek sektöründe bu tescile sahip ilk merkez olmaya hak kazandı. Şirket ayrıca inovasyon yatırımları çerçevesinde gazoz kategorisi de tamamlandığında gazlı içecek ürün gamından koruyucuları çıkaran dünyadaki ilk şirket olacak. Uludağ İçecek’in 100 yılı aşan tarihi boyunca sayısız ilke imza attığını ifade eden Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Türkiye’nin sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezini açmanın da kendilerine nasip olduğunu söyledi. Uludağ ürünlerinin 40’tan fazla ülkede tüketicilerle buluştuğunu anlatan Öz, son 3 yılda inovasyona ve AR-GE Merkezine 190 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade etti.