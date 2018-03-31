Önceki gün 4,0375 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar dün 3,94 TL’ye kadar düştü. Uzmanlar TL’ye güvenin artması sebebiyle dolarda düşüşün hızlandığını ifade ediyor. İş dünyası da büyüme rakamı ile ilgili görüşlerini dile getirmeye devam etti. Sütaş Yö. Kur. Başkanı Muharrem Yılmaz “Bu büyüme faizleri de düşürecek.” derken, ardından da enflasyonla mücadelenin güçleneceğini ifade etti.
4 lirayı gören dolar hızla düşüyor
31.03.2018 - 04:20 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek büyüme verisi, hafta başında 4 lirayı aşan dolarda düşüşü hızlandırdı.
Etiketler : dolar,dolar fiyatları,
553495 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/553495.aspx
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