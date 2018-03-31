Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 4,0375 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar dün 3,94 TL’ye kadar düştü. Uzmanlar TL’ye güvenin artması sebebiyle dolarda düşüşün hızlandığını ifade ediyor. İş dünyası da büyüme rakamı ile ilgili görüşlerini dile getirmeye devam etti. Sütaş Yö. Kur. Başkanı Muharrem Yılmaz “Bu büyüme faizleri de düşürecek.” derken, ardından da enflasyonla mücadelenin güçleneceğini ifade etti.