Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanunla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulması kararlaştırılırken ikinci el araç satışı ile kat karşılığı müteahhide verilen arazilerden vergi alınacak. Hayırseverlerin yaptığı yatırımlar ile oyun ve AR-GE yatırımları ise vergiden muaf tutulacak. İşte yeni düzenlemenin getirdikleri;



DİNÎ EĞİTİM TEŞVİK EDİLECEK

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, AR-GE ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri vergiden müstesna olacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon kırpıntılarının teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.



FAZLA ÖDEMELER İADE EDİLECEK

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine’ye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler KDV’den istisna tutulacak.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması hâlinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu olacak.

İkinci el araca, kat karşılığı konuta ve müzayedeye vergi

Kanunla, ikinci el araç ticareti de düzenleniyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. Kanunla birlikte arsasını müteahhide veren arsa sahibi de vergi mükellefi oluyor. Böylece arazi sahibi sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Arazi sahipleri gibi müzayede mahallerinde satış yapanlar da KDV mükellefi olacak.

Plakanın rantından vergi alınmayacak

Kanuna göre, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Yeni sistemde alım satım farkı üzerinden değil, sadece satış bedeli üzerinden yüzde 3 vergi alınacak.

Eski vekile sosyal tesis izni

Eski milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlar tüm sosyal tesis ve imkânlarından yararlanacak. Genelkurmay Başkanı ile kara, deniz, hava kuvvetleri, jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı olarak atananlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, ilgili kurum bütçelerinden ödenecek.

Oyuna KDV yok

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak.

Hasılat esaslı vergileme

Kanunla, işletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dâhil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları “hasılat esaslı vergileme sistemi” getiriliyor.