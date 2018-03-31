Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Türkiye. Bugün. Şimdi.’ sloganıyla başlayacak zirve, 100’e yakın fikir önderini bir araya getiriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılacağı zirvenin bu yılki konuşmacıları arasında yapay zekâ konusunda dünyanın öncü isimlerinden Profesör Stuart J. Russell, GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd, IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High ile TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio yer alıyor. Bugüne kadar 700’e yakın yerli ve yabancı fikir önderini ağırlayan ve eş zamanlı oturumlarla toplamda 35 bini aşkın ziyaretçi ile 450 bin takipçinin dijital platformdan izlediği Teknoloji Zirvesi’nin bu yıl da 100 binlerce kişiye ulaşması bekleniyor.